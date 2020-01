Sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter atinge leste da Turquia

Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter foi esta sexta-feira registado no leste da Turquia, anunciou a agência turca de gestão de crises de emergência.



De acordo com a agência Reuters, o abalo foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, no leste do país.





Até ao momento não há registo de feridos ou danos materiais.

A agência europeia de sismologia (EMSC) referiu que o sismo ocorreu às 20h55 locais (17h55 em Portugal Continental) à profundidade de 10 quilómetros.