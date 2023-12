Sismo de magnitude 7.1 atinge Vanuatu

Um sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira, Vanuatu, com um alerta de tsunami emitido para as costas da área, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), citado pela Reuters.De acordo com a Reuters, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mediu o terramoto com uma magnitude de 7.1, com uma profundidade de 48 quilómetros.O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos declarou a possível ocorrência de ondas de tsunami perigosas provocadas pelo sismo num raio de 300 km do epicentro, ao longo das costas de Vanuatu e da Nova Caledónia.