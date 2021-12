Um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter abalou Timor-Leste esta quarta-feira.De acordo com Centro Nacional de Sismologia australiano o abalo teve epicentro perto de Lospalos, mais precisamente a 268 quilómetros a nordeste de Díli, a capital timorense. O epicentro do sismo localizou-se a 166 km de profundidade.De acordo com as autoridades indonésias e australianas não há risco de tsunami, pelo que não foi emitido qualquer alerta.(Em atualização)