Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter foi sentido este sábadona cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, levando habitantes assustados para as ruas, mas sem causar para já vítimas ou danos materiais.

Segundo o centro nacional de monitorização sísmica, o terramoto ocorreu 38 quilómetros a nordeste de Quetta, capital da província do Baluchistão, a uma profundidade de 10 quilómetros.

Quetta foi devastada por um enorme terramoto em 1935.