Um sismo de magnitude 7.3 da escala de Richter atingiu a costa de Fukushima, no norte do Japão, esta quarta-feira, disse o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu (EMSC).Foi emitido um alerta de tsunami.A região é conhecida por ter sido devastada por outro terramoto com magnitude 9.0, seguido de um tsunami que causou um desastre nuclear em 2011, avançou a ABC.