Sismo na Califórnia causa vários feridos e incêndios

O forte sismo que atingiu o sul da Califórnia na noite de sexta-feira provocou múltiplos feridos, incêndios e danos em estradas e edifícios, anunciaram as autoridades.

As estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) oscilam entre uma magnitude de 6,9 e 7,1 na escala de Richter, previsões que fazem deste o maior sismo registado no sul da Califórnia nas últimas duas décadas.

O terramoto, que ocorreu às 20h19 (04h19 de hoje, em Lisboa), seguiu-se a outro sismo de magnitude 6,4, na quinta-feira, na mesma região.