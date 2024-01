Sismo no Japão com mais de 150 réplicas

Pelo menos 48 pessoas morreram no sismo que atingiu a costa Oeste da região central do Japão na segunda-feira, mas o balanço das autoridades está longe de estar fechado, já que as operações de busca e salvamento ainda decorrem. As operações estão a ser dificultadas devido às baixas temperaturas. “Salvar vidas é a nossa prioridade e estamos a travar uma batalha contra o tempo”, afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. “É fundamental que as pessoas presas nas casas sejam resgatadas imediatamente”, reforçou.





O terramoto, que ocorreu na região de Ishikawa, atingiu a magnitude 7.6 na escala de Richter. Já foram contabilizadas mais de 150 réplicas, algumas de grande intensidade. Cerca de 30 mil famílias continuavam ontem sem luz nas suas casas. Na cidade costeira de Suzu calcula-se que um quinto das habitações tenham ficado destruídas. O Presidente dos EUA, Joe Biden, manifestou total disponibilidade para prestar “toda a ajuda necessária”.