Sismo que atingiu Jamaica e Cuba deixa rasto de destruição pelas cidades

Um sismo forte de magnitude 7.7 na escala de Richter, ocorreu na terça-feira entre Cuba e Jamaica, a 10km de profundidade.

Devido ao sismo inicial, o Centro Internacional de Informações sobre Tsunamis emitiu um alerta de tsunami para o México, Jamaica, Honduras, Belize, Cuba e Ilhas Caimão.





Earthquake in the Cayman Islands 7.7



the ground got hot and the sink holes started to form!! #caymanisland #earthquake pic.twitter.com/BRNYRIs3IE