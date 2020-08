Sistema de saúde espanhol em risco de colapso

Em comunicado, nove associações que representam médicos de família, pneumologistas, internistas e outros profissionais denunciam que as medidas que estão a ser tomadas “são insuficientes para controlar a infeção”.







A Extremadura é uma das regiões mais afetadas e assegurou ontem estar perante uma “segunda vaga” da pandemia, enquanto o País Basco admitiu voltar a decretar a emergência sanitária. “Estamos a perder tudo aquilo que foi conquistado”, admitiu um responsável.



Vírus pode flutuar no ar até cinco metros

O novo coronavírus foi detetado no ar a cerca de cinco metros de distância de um paciente internado no hospital universitário da Florida, nos EUA. Os cientistas detetaram que o vírus mantinha a capacidade de penetrar nas células humanas e multiplicar-se, ou seja, estava perfeitamente ativo, o que poderá levar a repensar as regras de distanciamento social em espaços fechados.



Importações infetadas



As autoridades chinesas detetaram vestígios de Covid-19 em asas de frangos congeladas importadas do Brasil e em embalagens de camarão provenientes do Equador, tendo lançado um alerta para o risco de contaminação em produtos importados.





Surtos no trabalho



Os locais de trabalho são a principal origem dos recentes surtos de coronavírus em França, levando as autoridades a aconselhar as empresas a incentivarem o trabalho a partir de casa.





Infeções em Inglaterra



Um estudo indica que cerca de 6% de toda a população inglesa, ou cerca de 3,4 milhões de pessoas, terá sido provavelmente infetada com o novo coronavírus durante o pico da pandemia.





Paraná quer vacina russa



O instituto tecnológico brasileiro Tecpar, no estado do Paraná, revelou que espera produzir a controversa vacina russa, ponderando até importar o fármaco antes da data de produção.