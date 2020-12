Sistema educativo português visto como exemplo em Espanha

O sistema educativo português é visto em Espanha como um exemplo a seguir. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, que compara a taxa de sucesso na escolaridade em Portugal com a espanhola, Portugal possui um "nível socioeconómico inferior e um ponto de partida pior", mas supera os espanhóis nos indicadores académicos.Segundo o jornal espanhol, que analisa o sistema educativo português após ter sido aprovada a lei Celaá na passada quarta-feira, Portugal "não só brilha no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), mas também é melhor no índice de jovens que concluem o ensino secundário"."Apresenta menores taxas de abandono precoce, lacuna de formação, NEETs [jovens que não estudam, não trabalham nem estão em formação] ou jovens em risco de exclusão", acrescenta ainda fazendo referência de que os portugueses têm menos recursos mas investem mais na educação.Portugal é ainda visto como exemplo no que toca à educação inclusiva. Em 2019, o "Centro Nacional de Inovação e Pesquisa Educacional do Ministério da Educação espanhol contratou uma equipa de especialistas coordenada por Gerardo Echeita, professor da Universidade Autónoma de Madrid, para analisar transições semelhantes realizadas com sucesso em quatro localidades e tirar lições", refere o jornal espanhol El País. Um dos casos escolhidos, e presente num relatório de 118 páginas, foi Portugal.Uma das lições retiradas pelos espanhóis, referem os autores desse mesmo relatório, é de que o "caminho para a inclusão não deve passar por 'forçar, mas sim por convencer' as famílias que não acreditam que a escola comum possa servir bem aos filhos". Embora as inscrições em centros especiais tenham sido reduzidas a percentagens muito baixas, por exemplo em Portugal restam 500 alunos, "as famílias têm a possibilidade de escolher o tipo de escolaridade dos seus filhos, no próprio distrito ou fora o mesmo".A lei Celaá é a reforma da lei da educação em Espanha e foi aprovada definitivamente no Senado (câmara alta do parlamento) na passada quarta-feira.

A Lei vai contra o "modelo mecânico" das escolas de que transitar de ano é mais importante do que aprender, para um conceito de competência adaptado às sociedades do futuro.



A nova regra propõe que repetir o ano seja algo excepcional. Assim, será possível ser aprovado no curso com duas disciplinas reprovadas e, no máximo, repetido em duas ocasiões ao longo do ensino obrigatório.



Matérias como geografia e história seriam "agregadas" para que os alunos não tenham tantas disciplinas e religião passaria a não contar para a nota média.