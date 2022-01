Sistema imunitário de pessoas vacinadas contra Covid-19 elimina variante Ómicron antes de doença grave

De acordo com estudos feitos na África do Sul, Estados Unidos da América e Países Baixos, o sistema imunitário elimina a variante Ómicron das pessoas que já foram infetadas com o coronavírus ou que já receberam a vacina contra o vírus. Os especialistas afirmam que este estudo pode justificar a razão pela qual existem mais infetados, mas menos internamentos e mortes, avançou o jornal El País.

A equipa da Virologista Wendy Burgers na Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul, analisou os níveis de linfócitos no sangue de 90 pacientes vacinados com Pfizer ou Janssen ou que tenham estado infetados anteriormente. Os resultados preliminares - por ainda não terem sido analisados por peritos independentes - mostram que a resposta linfocitária contra a Ómicron é 70% a 80% mais forte do que a das variantes anteriores.

Nos EUA, a equipa do imunologista Alessandro Sette analisou os glóbulos brancos de 86 pessoas vacinadas com Moderna, Pfizer e Janssen. Os resultados preliminares mostram que até 80% da resposta permanece intacta contra a Ómicron.

Nos Países Baixos, outro estudo preliminar centrou-se em 60 médicos e profissionais de saúde vacinados com Pfizer, Moderna, Astra Zeneca ou Janssen. Os resultados mostram que a imunidade medida pelos glóbulos brancos contra a Ómicron é tão elevada como contra as outras variantes.

Os dados analisados, provam que esta variante é capaz de atingir pessoas que foram vacinadas ou infetadas, mas é menos provável que escape aos glóbulos brancos que conseguem identificar as células infetadas e eliminá-las antes de poderem causar danos graves nos casos Covid-19.

Os especialistas refletem o impacto da vacinação perante o estudo realizado e defendem que a toma da terceira dose da vacina fornece níveis elevados de anticorpos e a capacidade de evitar a infeção.