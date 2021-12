Site do Ministério da Saúde do Brasil inativo após ciberataque

A página do Ministério da Saúde do Brasil e a da aplicação que contém todos os dados da vacinação contra a covid-19 no país estão inativos esta sexta-feira após um ciberataque que apreendeu milhões de dados e informações.

O ataque ocorreu na madrugada desta sexta-feira e comprometeu o sistema de notificação do Programa Nacional de Imunizações e as características técnicas que impedem a emissão do Certificado Nacional de Vacinação contra a covid-19, entre outros dados, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde.

O órgão salientou ainda que as investigações já estão a cargo das autoridades competentes e que o departamento técnico trabalha "com a máxima agilidade" para restaurar as plataformas o mais rapidamente possível.