Sites oficiais do Vaticano inacessíveis por suspeitas de ataque informático

O Papa Francisco afirmou, numa entrevista publicada esta segunda-feira, que alguns dos combatentes "mais cruéis" da ofensiva russa na Ucrânia "não são da tradição russa", mas pertencem a minorias como "chechenos, burates" (grupo étnico da Mongólia), referindo-se aos povos indígenas destas regiões russas.

terrorists reach today sites of CityStateVatican:many on-linePages ofDifferent structures ofRoman Curia haveBecome inaccessible! hackers one more time demonstrate realFace of politics, directly define byPA of CE asTerrorist: response on last important statements of @Pontifex pic.twitter.com/mmQOfs2lxy — Andrii Yurash (@AndriiYurash) November 30, 2022

O site oficial do Vaticano esteve inacessível esta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Santa Sé, que acrescenta que estão em curso "investigações técnicas devido ao volume anormal de tentativas de acesso ao site", indicou o porta-voz Matteo Bruni.O embaixador da Ucrânia no Vatiacano, Andrii Yurash, reagiu ao ataque informático através da sua conta no twitter escrevendo que "É uma resposta às declarações do Papa. Muitas das páginas da cúria romana ficaram inacessíveis."O aparente ataque aconteceu um dia depois do Papa Francisco ter condenado a invasão da Rússia à Ucrânia.