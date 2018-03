Rússia expulsa dois diplomatas holandeses

Medida é retaliação pela expulsão de dois diplomatas russos da Holanda.

Por Lusa | 13:12

A Rússia decidiu esta sexta-feira expulsar dois diplomatas holandeses do país, em retaliação pela expulsão de dois diplomatas russos da Holanda, no âmbito do caso Skripal, anunciou a embaixadora, Renée Jones-Bos, à agência de notícias TAAS.

"Dois dos meus colegas estão a sair de Moscovo, mas nós, a embaixada, ficamos aqui", disse a diplomata, no mesmo dia em que vários embaixadores europeus foram chamados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para serem informados das represálias contra os seus países.

O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.