SMS provam pressão de Donald Trump sobre líder da Ucrânia

Novas revelações sobre o polémico telefonema de Donald Trump ao presidente ucraniano apontam para um esforço concertado destinado a forçar Volodymyr Zelenskiy a investigar a empresa ucraniana em que trabalhou o filho de Joe Biden, rival democrata de Trump nas presidenciais de 2020, nos EUA.Textos revelados esta sexta-feira por comités do Congresso envolvidos na destituição do presidente mostram a participação de vários diplomatas nas pressões sobre Zelenskiy e provam que Trump fez depender as relações bilaterais com a Ucrânia de uma ajuda de Kiev a denegrir o candidato rival.Mas os textos revelam também o desconforto com a estratégia escolhida pelo presidente. "Isso é uma loucura", terá afirmado Bill Taylor, embaixador dos EUA na Ucrânia, ao ser informado das intenções do presidente por Kurt Volker, enviado de Trump. Taylor pergunta, incrédulo: "Estás a dizer que a assistência de segurança e a visita ficam a depender das investigações?".A frase alude a uma visita de Zelenskiy a Washington e à cooperação militar com a Ucrânia. O convite para a visita ficou em suspenso e Trump cancelou a ajuda militar pouco antes do polémico telefonema de 25 de julho, em que pediu diretamente ao presidente ucraniano uma investigação aos Biden.Apesar da acumulação de indícios que reforçam argumentos para o destituir, Trump reiterou que a Ucrânia, e também a China, deveriam investigar Biden.