Snoop Dogg anuncia que vai deixar de fumar e pede que o “respeitem”

Rapper norte-americano anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais, que irá deixar de fumar e pediu que respeitassem a sua privacidade neste momento.



Na véspera do Dia Mundial do Não Fumador, o homem que sempre apoiou a legalização da canábis, disse que "após muita consideração e conversas com a família" decidiu "parar de fumar".





"Por favor, respeitem a minha privacidade nesta altura", realçou numa publicação que continha uma imagem dele a preto e branco com as mãos juntas.



O autor do êxito musical "Smoke Weed Everyday" (fumar erva o dia inteiro, em português) e de vários videoclipes onde aparece a fumar deixou os fãs divididos. Nos comentários à publicação consegue-se ler as opiniões de quem considera este anúncio falso e por isso acredita que Snoop Dogg vai continuar a fumar e há quem o apoie e ainda diga que o percebe.