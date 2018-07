Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Snowboarder olímpica do Reino Unido morre aos 18 anos

Ellie Soutter perdeu a vida um dia depois de celebrar o seu aniversário.

19:33

Ellie Soutter, uma das mais promissoras snowboarders e atleta olímpica pelo Reino Unido morreu esta quinta-feira, um dia após celebrar 18 anos. A notícia foi confirmada pela equipa do país.



A jovem conquistou a única medalha do Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Inverno Jovens, na Turquia, em 2017.



A equipa da Grã-Bretanha já endereçou as condolências à família da atleta que tinha como grande desejo qualificar o Reino Unido para os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, em Pequim.