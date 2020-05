Illa.

Só 5% dos espanhóis foram infetados pelo novo coronavírus, de acordo com informação avançada esta quarta-feira pelo ministro da Saúde espanhol, SalvadorOs dados foram revelados após realização do primeiro estudo de soroprevalência, em Espanha, segundo avança o jornal El País.Este valor indica que os espanhóis estão longe de conferir imunidade de grupo ao vírus responsável pela covid-19 que deverá ser, no mínimo, 60%, de acordo com os especialistas.

"O estudo ainda está a decorrer", afirmou a diretora do Instituto de Saúde Carlos III, Raquel Yotti, que marcou presença ao lado do ministro da saúde.



Recorde-se que o país cont atualmente com 27104 mortos por coronavírus e mais de 229 mil casos confirmados.