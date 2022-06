Só exames de ADN poderão identificar os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista ambiental brasileiro Bruno Araújo Pereira, assassinados por pescadores ilegais no Vale do Javari, região remota da Amazónia. Os restos mortais de ambos devem começar a ser examinados esta sexta-feira no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília.









