"Só pensava num prato de arroz": Prince, o menino que fugiu para as Canárias num navio em busca de oportunidades

15 dias a bordo de um navio mercante sem comer nem beber com um objetivo: encontrar uma vida melhor. Prince, de apenas 14 anos, embarcou na maior aventura da sua vida no início de novembro quando ouviu três homens a falarem de partir de Lagos, na Nigéria, para a Europa, clandestinamente, num navio mercante.O menino ningeriano decidiu aí embarcar clandestinamente numa viagem, num pequeno espaço de dois metros quadrados, a bordo do Ocean Princess I, um navio utilizado para o transporte de hidrocarbonetos, nomeadamente petróleo bruto e derivados.Num relato na primeira pessoa, Prince contou ao jornal espanhol El País, detalhes da sua jornada.Prince ganhava a vida a vender peixe e a levar malas para turistas, mas mal chegava para se alimentar. Sonhava com a Europa onde acreditava que poderia estudar mas não tinha dinheiro nem para o bilhete, nem para o visto. Naquele dia, ao ouvir a conversa daqueles homens, viu a oportunidade.Juntamente com um amigo, Mike, remaram no barco onde Prince costumava pescar até ao cais do porto de Lagos. "Tivemos que remar durante quase uma hora desde a praia da baía de Tarkwa, onde morávamos, até ao cais do porto de Lagos", conta. Mike não embarcou com Prince, mas o jovem de 14 anos estava determinado: "Se eu morrer, morrerei a ir para a Europa".Depois de entrar no navio mercante, Prince deu de caras com os três homens que tinha ouvido falar do plano de ir para a Europa. "Ficaram chocados. Queriam gritar comigo, empurrar-me, mas ainda estávamos no porto e eles não podiam fazer barulho ou seriam apanhados. Disse-lhes que estava lá pelo mesmo motivo que eles. Eles não gostaram, mas tiveram que me aceitar", relata.No quarto dia o navio parou. "Por um momento, pensamos que teríamos alcançado algum país, mas só vimos água. Eu já estava muito fraco, com fome e a perder a cabeça. Só conseguia pensar num bom prato de arroz. Foi a primeira vez que bebi água salgada. Com uma das mãos, segurava a escada e com a outra recolhia a água do mar. Foi assim que eu também me lavei. Até àquele dia estávamos mais ou menos bem, havia esperança, íamos para a Europa, mas a partir daí tudo piorou", começa por contar.Prince afirma que durante aquelas duas semanas passou frio, fome e muitas dores. Chegado às Canárias, o jovem nigeriano esteve duas semanas em quarentena e mostra-se agora uma criança que vê esperança e oportunidade na nova terra onde se encontra.