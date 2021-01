“Só quero mais 11 780 votos”: Donald Trump pressionou um responsável do governo da Geórgia

O presidente dos EUA pressionou um responsável do governo da Geórgia para alterar a contagem de votos naquele estado, que foi decisivo para a vitória de Joe Biden nas presidenciais de novembro. “Só quero que me encontre 11 780 votos”, diz Donald Trump a Brad Raffensperger, secretário de Estado do governo estadual da Geórgia, num telefonema de uma hora esta segunda-feira revelado pela Imprensa dos EUA.









“As pessoas da Geórgia estão furiosas e não há nada de mal em dizer que recalculou”, diz Trump. Mas Raffensperger, um republicano que enraiveceu o presidente por reconhecer a vitória de Biden, responde: “Os dados que tem estão errados. Acreditamos nos nossos números”. Por isso Trump ameaça: “Sabe o que eles fizeram”, diz, aludindo à alegada fraude eleitoral. “Sabe e não diz nada. Isso é crime. É um risco para si e para Ryan, o seu advogado”. O objetivo de Trump era que a nova contagem lhe desse 2.473,634 votos, mais um que Biden.

Incapaz de vergar Raffensperger, Trump acusou-o no Twitter de “não querer responder a questões sobre a fraude”, levando este a chamar mentiroso a Trump.





O caso faz lembrar o que levou ao processo de destituição a Trump por pressões ao presidente da Ucrânia para investigar o filho de Biden, pelo que muitos pedem já uma investigação criminal ao presidente.





Geórgia em voto crucial para o Senado



A Geórgia decide esta segunda-feira se o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, governa sem entraves da oposição republicana. Em jogo nesta segunda volta das eleições para o Senado estão dois assentos cruciais. Caso os republicanos Kelly Loeffler e David Perdue vençam os democratas Raphael Warnock e Jon Ossoff para manter os assentos, o Partido Republicano continua maioritário com 52 senadores. Isso permitiria bloquear a agenda de Biden, nomeadamente no combate ao racismo e na defesa dos direitos da comunidade LGBT.