Soa o alarme na Alemanha após levantamento parcial do confinamento

A Alemanha confirmou esta segunda-feira que o "número de novas infeções acelerou de forma exponencial" após o alívio parcial das medidas de confinamento a 20 de abril, num alerta que vem aumentar a preocupação numa altura em que vários países europeus começam a aliviar as medidas de contenção.De acordo com o Instituto Robert Koch, o índice do contágios, também conhecido como taxa de reprodução ou ‘R’, subiu nos últimos dias para 1.1, o que significa que cada pessoa infetada contagia, em média, mais 1,1 pessoas. Na semana passada, o índice era de 0.65.As autoridades têm frisado que só com a taxa abaixo de 1 será possível continuar a aliviar as medidas de confinamento e a chanceler Angela Merkel apelou esta segunda-feira à "consideração" dos cidadãos, afirmando que é imperativo que continuem a usar máscara e a respeitar a distância de segurança.A Coreia do Sul está a tentar localizar e testar mais de 5 mil pessoas que poderão ter estado expostas a um surto de coronavírus detetado numa zona de bares e discotecas de Seul, a capital. Até agora foram confirmados 29 casos mas as autoridades temem que possam ser apenas a ponta do icebergue e admitem que, se não for rapidamente controlado, este surto poderá originar uma segunda vaga da pandemia no país.A cidade chinesa de Wuhan está a tentar conter um novo surto de Covid-19 detetado no fim de semana num complexo residencial, o primeiro registado desde que a cidade levantou as rígidas medidas de confinamento, há um mês. Até ao momento há cinco pessoas infetadas.

