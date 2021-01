Pelo menos dez mineiros morreram após uma explosão num poço de uma mina de ouro perto de Qixia,província chinesa de Shandong. A décima vítima mortal foi confirmada pela imprensa estatal. Há ainda uma pessoa desaparecida desde a explosão, no passado dia 10 de janeiro.



No total, as autoridades conseguiram resgatar com vida 22 trabalhadores. Onze mineiros foram resgatados este domingo depois de duas semanas presos no subsolo.



