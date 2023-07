Pelo menos 11 pessoas morreram e três estão desaparecidas nos escombros depois de um prédio ter desabado na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, Brasil. Entre os 11 mortos três são crianças.De acordo com as autoridades citadas pelo G1, os três desaparecidos são uma mãe e os dois filhos pequenos. O prédio estava interditado por ordem judicial desde 2010.