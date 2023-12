Sobe para 12 número de mortos em desabamento de mina na Venezuela

As autoridades venezuelanas indicaram que subiu para 12 o número de mortos no desabamento de uma mina a céu aberto em Ikabarú, San José de Wadamapa, no estado de Bolívar.

"Está prevista a transferência de 12 corpos para Puerto Ordáz [cidade do estado de Bolívar]", indicou, no sábado, o vice-ministro do Sistema de Gestão de Risco e Proteção Civil (SNGR) venezuelano, major-general Carlos Pérez Ampueda, na rede social X [antigo Twitter].

O balanço anterior dava conta de 10 mortos e três feridos, na sequência do desabamento da mina, que teria ocorrido na quarta-feira, de acordo com as autoridades.