Sobe para 135 o número de mortos após sismo no noroeste da China

O número de mortos na sequência do terramoto de segunda-feira à noite nas províncias de Gansu e Qinghai, no noroeste da China, subiu para 135, segundo a última contagem das autoridades.

As autoridades da província de Qinghai disseram nas últimas horas que o número de mortos tinha aumentado de 18, na contagem anterior, para 22, e que o número de feridos tinha subido para 198, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

O número de pessoas em Gansu que perderam a vida em consequência do terramoto, que ocorreu um minuto antes da meia-noite local de segunda-feira (15:59, em Lisboa) na fronteira entre as duas províncias, com uma magnitude de 6,2, mantém-se em 113.