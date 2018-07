Atentado aconteceu durante manifestação eleitoral na região de Mastung, na sexta-feira.

Por Lusa | 07:04

Pelo menos 149 pessoas morreram e 186 ficaram feridas no atentado suicida ocorrido no Paquistão, na sexta-feira, durante uma manifestação eleitoral na região de Mastung, Baluchistão, indicaram esta segunda-feira as autoridades num novo balanço.

"O número de mortos chegou aos 149 e o número de feridos é de 186", afirmou o comissário adjunto da região de Mastung.

O balanço anterior, divulgado no domingo, dava conta de 139 mortos e 127 feridos.