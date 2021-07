Sobe para 17 o número de mortos em desabamento na China

O balanço de vítimas mortais do desabamento de um hotel na cidade chinesa de Suzhou, leste do país, subiu hoje para 17, continuando desaparecidas ainda nove pessoas, segundo as autoridades.

O colapso ocorreu às 15h30 (08h30 em Lisboa), de segunda-feira, informou a televisão estatal CCTV, e deixou 23 pessoas encurraladas, 17 das quais morreram, cinco ficaram feridas e uma saiu ilesa.

O Siji Kaiyuan Hotel foi inaugurado em 2018 e era composto por 54 quartos, além de um salão de banquetes, de acordo com a sua descrição na plataforma de reservas de hotéis e viagens Ctrip.