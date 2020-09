O número de infetados após um casamento numa pequena cidade do estado norte-americano do Maine disparou para 175. Foram já registadas sete mortes - os números anteriores davam conta de 147 infeções e três mortos.



Desde o dia 7 de agosto, data em que decorreu a cerimónia, registou-se um aumento significativo de casos de coronavírus num raio de 160 quilómetros, com o surgimento de infeções num estabelecimento prisional e um lar na área.



Seis das vítimas mortais, residentes do Centro de Reabilitação e Vida Maplecrest de Madison, não tiveram qualquer relação com o evento.

Os casos de infeção foram identificados entre os convidados e os seus contactos, pessoas que privaram com os convidados do casamento e ainda infetados que tiveram contacto com os casos considerados secundários.