Sobe para 18 o número de mortos no assalto a fronteira do enclave espanhol de Melilla

As autoridades marroquinas elevaram para 18 o número de migrantes mortos esta sexta-feira durante o assalto à fronteira do enclave espanhol de Melilla com Marrocos.

Um primeiro balanço das autoridades dos dois países indicava cinco migrantes mortos e 76 feridos, sendo que 13 destes estavam em estado grave e acabaram por morrer, adiantaram as autoridades locais da província marroquina de Nador, junto à cidade espanhola localizada no norte de África.

As autoridades também tinha relatado inicialmente a existência de 140 polícias feridos, cinco destes em estado grave.