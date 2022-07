Sobe para 20 o número de desaparecidos nos Alpes italianos após derrocada de glaciar

Aumentou para 20 o número de montanhistas desaparecidos após a derrocada de parte de um glaciar em Marmolada, nos Alpes italianos, no domingo, e que causou seis mortos e nove feridos, informaram os serviços de socorro.

Esta segunda-feira vão continuar as operações de busca, sendo que durante a noite as autoridades usaram aparelhos voadores não tripulados (drones) equipados com câmaras de visão noturna para tentarem localizar as pessoas que ainda se encontram perdidas.

As condições meteorológicas são determinantes para continuar a intervenção direta das equipas de resgate no terreno porque o frio e as baixas temperaturas são fundamentais para que seja garantido o mínimo de segurança dado que podem ocorrer outros desprendimentos.