Pelo menos 20 mortos e mais de 70 hospitalizados por consumo de cocaína envenenada

Pelo menos 20 pessoas morreram e 74 foram hospitalizadas num subúrbio de Buenos Aires após uma intoxicação causada por cocaína adulterada, disseram as autoridades na quarta-feira, em novo balanço.

Um porta-voz do governo provincial de Buenos Aires disse que o número inicial de 12 mortos e cerca de 50 hospitalizados tinha aumentado ao longo da noite, com as vítimas admitidas em oito hospitais da cidade.

As autoridades lançaram um apelo urgente através dos meios de comunicação social na quarta-feira à tarde. "Aqueles que compraram drogas nas últimas 24 horas devem deitá-las fora", disse o ministro da segurança da província de Buenos Aires, Sergio Berni. As autoridades estão "a tentar localizar a substância tóxica para a retirar de circulação", acrescentou.



Os principais sintomas dos internados são "sinais de choque , depressão sensorial, desconforto respiratório e excitação psicomotora", avançou o El País.