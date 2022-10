Sobe para 21 o número de mortos após passagem do Furacão Ian na Flórida

O número de vítimas mortais no estado da Flórida, nos Estados Unidos, alcançou as 21.De acordo com o responsável pelo serviço de emergência da Flórida, Kevin Guthrie, há uma vítima mortal no condado de Polk, mas as autoridades precisam de apurar se as outras vinte, pertencentes aos condados de Charlotte e Collier, estão diretamente relacionadas com o fenómeno natural.As bucas prosseguem e face ao cenário de devastação as equipas de resgaste não descartam a possibilidade de o número de óbitos vir a aumentar.O furacão dirige-se para o estado da Carolina do Sul e o aeroporto de Charleston encerrou as pistas, esta sexta-feira, por precaução.