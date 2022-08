Sobe para 25 o número de mortos em ataque russo a estação ferroviária na Ucrânia

Pelo menos 25 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas esta quarta-feira quando uma estação ferroviária na Ucrânia foi atingida por mísseis. O número inicial reportava 22 mortes , mas foram descobertos outros três corpos - recuperados dos escombros da cidade de Chaplyne -, à medida que as operações de salvamento decorriam, disse esta quinta-feira Kyrylo Tymoshenko, assessor presidencial ucraniano.Entre as 25 vítimas mortais constam dois menores outras 31 pessoas ficaram feridas no ataque, que foi denunciado, esta quarta-feira, pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quando intervinha, por videoconferência, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU - no dia em que a Ucrânia marcava o Dia da Independência do país

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).