Sobe para 253 número de mortos em inundações na costa oriental da África do Sul

Pelo menos 253 pessoas morreram no seguimento de devastadoras inundações na África do Sul, provocadas por fortes chuvas na costa oriental do país, disseram esta quarta-feira as autoridades locais.

"As morgues estão a registar alguma pressão, mas estamos a dar resposta. Até ao final do dia de terça-feira tínhamos recebido 253 corpos em duas morgues separadas" em Durban, a maior cidade de Kwazulu-Natal, afirmou um representante do Departamento de Saúde da província, Nomagugu Simelane-Zulu, numa entrevista televisiva.

Inundações provocadas por chuvas torrenciais que se agravaram desde a passada sexta-feira causaram a destruição generalizada no sudeste do país.