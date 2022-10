O número de mortos nos Estados Unidos devido à passagem do furacão Ian subiu para 27, depois de as autoridades do estado da Florida terem confirmado vários óbitos por afogamento.

O Departamento da Polícia da Florida indicou que muitas das mortes foram afogamentos, incluindo uma mulher de 68 anos que foi arrastada para o mar por uma onda.

Um homem de 67 anos que estava à espera de ser resgatado morreu depois de cair nas águas que estavam a submergir a sua casa, disseram as autoridades.