Sobe para 28 o número de mortos em operação policial no Rio de Janeiro

O número de mortes numa operação policial efetuada, na quinta-feira, na zona norte do Rio de Janeiro, aumentou para 28, anunciou na sexta-feira a polícia, acusada de supostas execuções durante a ação.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro atualizou o balanço de vítimas, anteriormente fixado em 25, e somou três novos óbitos, sem dar mais detalhes, indicaram fontes da corporação.

Um agente da polícia e 27 suspeitos morreram na operação, realizada para combater o recrutamento de menores por um grupo de narcotraficantes na favela do Jacarezinho, de acordo com as autoridades. Cerca de 200 agentes participaram na ação que durou cerca de nove horas.