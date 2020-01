Sobe para 30 número de mortos em desabamento de prédio no Camboja

As autoridades cambojanas elevaram este domingo para 30 o número de mortos na sequência do desabamento, na sexta-feira, de um prédio em construção no sudoeste do país.

O desabamento ocorreu na tarde de sexta-feira no município costeiro de Kep, a cerca de 160 quilómetros da capital. Até ao momento, 23 pessoas foram resgatadas com vida.

Ainda não é conhecido o número exato de trabalhadores que ficaram presos nos escombros.