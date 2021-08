Sobe para 300 número de mortos em enchentes no centro da China

O número de mortos nas enchentes de 20 de julho, no centro da China, foi hoje revisto para o triplo do balanço feito anteriormente, com as autoridades locais a relatar agora 302 mortos e 50 desaparecidos.

As chuvas torrenciais que atingiram a cidade de Zhengzhou, capital da província de Henan, deixaram submerso em água partes do sistema de metro e um túnel rodoviário. As ruas transformaram-se em canais, com o rápido fluxo de água a arrastar carros e pessoas.

O relatório anterior para toda a província avançou com uma centena de mortos.