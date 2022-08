O balanço de mortos nos ataques israelitas na Faixa de Gaza subiu para 32, informou este domingo o Ministério da Saúde do enclave palestiniano.

O anterior balanço apontava para 24 mortos. A mesma fonte contabilizou 215 feridos desde sexta-feira, quando tiveram início os ataques contra o grupo palestiniano Jihad Islâmica.

As autoridades israelitas contrariam este abalanço, garatindo que as crianças palestinianas morreram no sábado, vítimas do disparo falhado de um foguete da Jihad Islâmica que tinha Israel como alvo.