Equipas de resgate encontraram esta terça-feira mais um corpo nos escombros de um prédio que desabou em 23 de maio no sudoeste do Irão, elevando o número de mortos para 34, disseram as autoridades locais.

"O número total de vítimas é de 34, com a descoberta de um novo corpo esta manhã", disse o governador da cidade de Abadan, Ehsan Abbaspour, citado pela agência oficial de notícias iraniana Irna.

É um dos maiores desastres a afetar o Irão nos últimos anos.