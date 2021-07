Sobe para 46 o número de mortos em desabamento de prédio em Miami. Há ainda mais de 100 desaparecidos

O número de vítimas mortais confirmadas no desabamento de um prédio de luxo em Miami, nos EUA, subiu esta quarta-feira para 46, após as equipas de resgate conseguirem recuperar mais dez corpos dos escombros.Segundo fonte dos bombeiros relatou à ABC, naquele que é já o 14º dia de buscas pelas vítimas da tragédia, foram encontrados mais dez cadáveres. Estão ainda desaparecidas nos destroços do edifício mais de 100 pessoas.As equipas no local continuam à procura de sobreviventes, com esperança que as bolsas de ar por entre os blocos de cimentos tenham permitido que alguns residentes se mantenham vivos, após o colapso do prédio, durante a noite de 24 de junho. Mas a esperança é cada vez mais ténue."Infelizmente, não vemos nada de positivo", lamentou o chefe do comeando local de bombeiros local, Alan Cominsky.