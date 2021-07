Sobe para 60 o número de mortos em desabamento de prédio em Miami

Foram resgatadas, esta quinta-feira, seis pessoas dos escombros do prédio de luxo que desabou em Surfside, Miami, nos EStados Unidos da América subindo, assim, para 60 o número total de mortos na tragédia.

A imprensa internacional dá conta que ainda faltam aparecer 80 pessoas que estariam no prédio no momento em que este desabou há duas semanas.

As equipas no local continuam à procura de sobreviventes, com esperança que as bolsas de ar por entre os blocos de cimentos tenham permitido que alguns residentes se mantenham vivos, após o colapso do prédio, durante a noite de 24 de junho. Mas a esperança é cada vez mais ténue.