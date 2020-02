Sobe para 621 o número de passageiros infetados por coronavírus em cruzeiro no Japão

O número de passageiros infetados pelo novo coronavírus (Covid-19) que estão a bordo navio de cruzeiro Diamond Princess, em quarentena em Yokohama, no Japão, subiu para 621, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde japonês.

Os testes realizados pelas autoridades de saúde japonesas nos passageiros do navio de cruzeiro revelaram esta quarta-feira 79 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Este novo balanço foi divulgado no dia em que o primeiro grupo de passageiros deixou o navio, depois de 14 dias de quarentena e com resultado negativo do teste para o novo coronavírus.