Sobe para 724 número de mortos em violento sismo de magnitude 7,2 no Haiti

Subiu para 724 o número de mortos provocados pelo violento sismo de 7,2 na escala de Ritcher que abalou este sábado o Haiti, informou fonte da Proteção Civil do país. Há ainda milhares de feridos a registar.As Caraíbas vêm-se ainda a braços com uma tempestade tropical este domingo.O primeiro-ministro Ariel Henry declarou no sábado estado de emergência no país durante um mês.

Recorde-se que em 2010, um sismo de idêntica magnitude abalou o país, provocando entre 100 e 200 mil mortos e cerca de 300 mil feridos. Cinco milhões de pessoas ficaram desalojadas. A violência do sismo deixou Port au Prince em ruínas.

Estima-se que o sismo de 2010 tenha sido dos maiores desastres naturais vividos pelo Haiti, que teve de receber ajuda humanitária.