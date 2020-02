Sobe para 73 o número de casos infetados por coronavírus em França. Governo proíbe eventos com mais de 5 mil pessoas

Subiu para 73 o número de casos de pessoas infetados por coronavírus em França.O governo francês proibiu eventos públicos com mais de 5.000 pessoas em espaços confinados, no sábado, devido ao surto de coronavírus, já que a França registou 16 novos casos."Todas as reuniões públicas de mais de 5.000 pessoas em um espaço confinado são temporariamente proibidas em toda a França", disse o ministro da Saúde Olivier Veran aos jornalistas.Afirmou também que o número de casos confirmados aumentou para 73 e que não havia novas mortes.