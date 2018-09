Sobe para 74 o número de mortos nas Filipinas devido à passagem do tufão Mangkhut

Pelo menos 40 pessoas encontram-se ainda desaparecidas.

As autoridades filipinas elevaram esta terça-feira para 74 o número de mortos no país devido à passagem do tufão Mangkhut, o mais forte do ano, e acreditam que o número vai aumentar à medida que decorrem as operações de resgate.

Pelo menos 40 pessoas encontram-se ainda desaparecidas, na sequência de um deslizamento de terra em Itogon, na ilha de Luzon, no norte do país.

O fenómeno atingiu um abrigo de emergência para trabalhadores do setor mineiro e respetivas famílias, disse à agência France-Presse (AFP) o prefeito Victorio Palangdan.