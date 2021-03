Sobe para 91 número de mortos durante protesto em Myanmar

As forças de segurança birmanesas mataram este sábado, pelo menos, 91 pessoas na repressão de protestos contra a junta militar, de acordo com o órgão de comunicação social local Myanmar Now.

Segundo a agência Efe, que cita esta fonte, este aumento de mortes tornou este sábado no dia o mais sangrento desde o golpe militar de 01 de fevereiro.

As mortes ocorreram durante manifestações realizadas em cerca de 40 cidades em regiões e estados como Rangum, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, Tanintharyi e Kachin, enquanto o número total de mortos já ultrapassou 400 nos últimos dois meses.