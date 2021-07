Subiu para 94 o número de mortos no desabamento de prédio de luxo que desabou em Surfside, Miami, nos Estados Unidos da América, avança a agência Reuters.



Há ainda 22 pessoas por localizar que estariam no prédio no momento em que este desabou há duas semanas.





As equipas no local continuam à procura de sobreviventes, com esperança que as bolsas de ar por entre os blocos de cimentos tenham permitido que alguns residentes se mantenham vivos, no entanto, com o passar do tempo, a esperança é cada vez mais escassa.