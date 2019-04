Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para cinco o número de mortos à passagem do ciclone Kenneth em Moçambique

Moçambique volta a ser atingido por um ciclone, depois do impacto do Idai, em 14 de março, que provocou pelo menos 603 mortos.

15:25

O número de mortos provocados pela passagem do ciclone Kenneth, no norte de Moçambique, aumentou para cinco, revelou este sábado o primeiro-ministro moçambicano na cidade de Pemba.



As autoridades moçambicanas adiantaram que o ciclone provocou a morte a uma pessoa em Pemba, outra no distrito de Macomia, e mais duas morreram na ilha do Ibo.



Até ao momento quase 3.500 casas na província mais ao norte de Cabo Delgado foram parcial ou totalmente destruídas, estando a eletricidade cortada.



Entre os estragos provocados pelo ciclone destaca-se ainda a queda da ponte sobre o rio Muangamula.



As autoridades moçambicanas avançaram que pelo menos 16 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone e há mais de 18 mil pessoas nos 22 centros de acomodação.



Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), registam-se ainda dois feridos.



No terreno, ainda de acordo com o mesmo organismo, há 230 especialistas humanitários, estando as operações a ser apoiadas por três helicópteros e dez barcos.



O ciclone Kenneth chegou esta quinta-feira ao norte de Moçambique classificado com a categoria quatro, a segunda mais grave, com ventos contínuos de 225 quilómetros por hora e rajadas de 270 quilómetros por hora, anunciou este sábado o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitário (OCHA).



Apesar de já ter perdido força, continua a provocar chuvas intensas na região e há elevado risco de cheias e deslizamento de terras.



